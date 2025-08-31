Édouard Mendy blessé : grosse incertitude pour les prochains matchs du Sénégal

Coup dur pour l'équipe nationale du Sénégal: le gardien de but Édouard Mendy s’est blessé. Son club, Al Ahli, a annoncé ce dimanche que l’ancien portier de Chelsea souffre d’une contusion contractée jeudi dernier lors de la première journée de Saudi Pro League. En conséquence, il a manqué le match de Coupe du Roi disputé ce dimanche contre Al Arabi, largement remporté par Al Ahli (5-0).

La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée. Toutefois, Mendy pourrait manquer les deux prochaines sorties décisives des “Lions” dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.

Le Sénégal recevra le Soudan le vendredi 5 septembre 2025 à 19h00 au stade Abdoulaye Wade, avant de se déplacer à Kinshasa le 9 septembre pour affronter la RD Congo.

Au classement du groupe B, la RD Congo est en tête avec 13 points (+5), suivie du Sénégal (12 pts, +7) et du Soudan (12 pts, +6). Le Togo est 4ᵉ avec 4 points, le Soudan du Sud 5ᵉ avec 3 points, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec 2 points.