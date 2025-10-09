Éducation : Dakar accueille un séminaire international sur l’entrée et le maintien dans le métier enseignant

Un séminaire international de recherche en éducation se tiendra à Dakar les 28 et 29 octobre 2025, sous le thème du recrutement, de la formation et de la fidélisation des enseignants dans un contexte de massification scolaire. L’événement est organisé par le programme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des Pratiques Enseignantes et au Développement de Ressources), en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale du Sénégal (MEN), selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Pendant deux jours, chercheurs, responsables institutionnels, enseignants, étudiants, ONG et partenaires techniques et financiers se réuniront à l’Hôtel Azalaï pour présenter les résultats du quatrième appel à projets de recherche, lancé en 2021 par APPRENDRE. Ce cycle de recherche a permis de financer 11 projets dans 9 pays francophones : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Maroc, RDC, Rwanda, Sénégal et Togo.



Des travaux de terrain pour éclairer les politiques éducatives



Les recherches présentées abordent des thématiques concrètes : formation initiale, trajectoires professionnelles, conditions de travail, motivation, et prévention de l’attrition. Elles s’appuient sur des enquêtes menées dans des contextes locaux, avec pour objectif de produire des données probantes utiles aux décideurs publics.



Les sessions permettront de croiser les regards entre production scientifique et réalité institutionnelle, avec des échanges entre chercheurs, représentants des ministères de l’Éducation des pays concernés, et partenaires internationaux tels que l’AFD, la Banque mondiale, la CONFEMEN, l’UNESCO et le Partenariat mondial pour l’éducation.



Deux temps forts institutionnels



- La cérémonie d’ouverture, prévue le mardi 28 octobre à 8h00, sera présidée par Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, Ministre de l’Éducation nationale du Sénégal. Elle sera suivie d’une conférence inaugurale et de sessions de restitution des projets de recherche.



- La cérémonie de clôture, le mercredi 29 octobre à 15h00, sera également présidée par le Ministre, avec une intervention du Professeur Ibrahima Thioub, Président du Conseil scientifique du programme APPRENDRE. Ce moment viendra faire le bilan des travaux et mettre en lumière les perspectives concrètes pour améliorer durablement la qualité de l’enseignement en Afrique.



Une initiative structurante pour la recherche en éducation



Le programme APPRENDRE, porté par l’AUF avec le soutien de l’AFD et du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, vise à renforcer les capacités de recherche en éducation dans 26 pays d’Afrique francophone. Il accompagne les personnels d’encadrement pédagogique, produit des ressources contextualisées et soutient la structuration de la recherche locale.



Ce séminaire s’inscrit dans une dynamique de capitalisation des savoirs et de dialogue entre science et politique publique, avec l’ambition de transformer les résultats de recherche en leviers d’action concrets pour les systèmes éducatifs africains.





