Education : Echec des négociations entre le ministre de l’Enseignement supérieur et le SAES

Le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) a dénoncé fermement l’attitude irresponsable de pourrissement du gouvernement qui plonge les universités dans une crise profonde ». Son Secrétaire général Malick Fall, face à la presse jeudi, à l’issue d’une rencontre avec le Ministre de l’Enseignement Supérieurs, a parlé d’échec de négociations.



« Le SAES, sur demande du Ministre de l’Enseignement Supérieurs de la Recherche et de l'Innovation a été enfin convié, ce jeudi 05 mars 2020 pour ouvrir des négociations sur sa plate-forme revendicative, après l'exploitation de son préavis de grève déposé le 1er février 2020. Sur le premier point, que le Ministre de l’enseignement supérieur, de façon désinvolte, a annoncé le revirement du Gouvernement sur les textes des gouvernances des universités et votés par lui-même depuis 2015. Le SAES dénonce fermement l’attitude irresponsable de pourrissement du gouvernement qui plonge les universités dans une crise profonde », martèle M. Fall.



Poursuivant sa déclaration, il précise : « Le SAES constate avec regret, que le gouvernement au lieu de mettre à disposition les textes de gouvernance des universités et respecter les préalables nécessaires pour l’accueil des bacheliers, préfère le sabotage afin de trouver un bouc-émissaire à la situation catastrophique dans laquelle il a plongé le l’enseignement supérieur avec la pire rentrée de son histoire et qui hypothèque sérieusement l’année universitaire. Plusieurs campus sont dans une situation chaotique avec une impossibilité de dérouler des activités pédagogiques ».



Toutefois, le SAES dégage toute responsabilité dans les perturbations actuelles et à venir dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur et qui sont consécutives à cette attitude va-t-en guerre du Gouvernement.