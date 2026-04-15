Éducation : L'Académie de Diourbel s'alarme de la chute des résultats au Baccalauréat

L'inspecteur d'académie (IA) de Diourbel, Aboubakry Sadikh Niang, a exprimé ce mercredi 15 avril 2026 sa vive inquiétude face à la baisse continue des résultats au baccalauréat général. Lors de la présentation du rapport annuel de performance, il a décrit une « pente descendante » préoccupante qui affecte la crédibilité des performances scolaires de la région depuis plusieurs années.







Selon le diagnostic de l’IA, deux facteurs principaux plombent les statistiques régionales. D'une part, les candidatures libres, souvent moins préparées, pèsent sur la moyenne globale. D'autre part, certains établissements privés sont pointés du doigt pour leurs résultats jugés catastrophiques, certains ayant même enregistré un taux de réussite de 0 % lors de la dernière session.







Pour inverser cette tendance, l'inspection d'académie a engagé des concertations avec les responsables des établissements concernés. Des recommandations strictes ont été formulées pour corriger les insuffisances pédagogiques, sous la supervision des autorités administratives locales. L'objectif est de mettre en place des mesures correctives immédiates pour relever le niveau d'encadrement des futurs bacheliers.







Paradoxalement, cette crise au baccalauréat contraste avec les excellents résultats obtenus en 2025 au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). L'inspecteur Niang a salué ces succès, qu'il attribue à la généralisation des progressions harmonisées et à l'introduction d'épreuves standardisées, des méthodes qu'il espère voir porter leurs fruits au niveau du lycée.

