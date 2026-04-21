Sécurité routière : Autoroutes du Sénégal alerte sur les traversées imprudentes des piétons

L’entreprise Autoroutes du Sénégal et les exploitants du réseau ont rappelé fermement les règles de sécurité à la suite de la diffusion de vidéos montrant des piétons traversant imprudemment les voies autoroutières. Ces comportements, jugés extrêmement dangereux, surviennent alors que la vitesse sur ces axes peut atteindre 110 km/h, exposant les contrevenants à des risques mortels et à la provocation d'accidents en chaîne.







Sur le plan juridique, ces actes constituent une violation du Code de la route et du décret n°2020-1786 du 23 septembre 2020 encadrant la police et l’exploitation des autoroutes à péage. Face à cette situation, un dispositif d’urgence a été déployé sur l’ensemble du réseau. Ce plan s’articule autour du renforcement de la surveillance, de la fermeture systématique des brèches dans les clôtures et de l'application stricte des sanctions prévues par la loi.







Des campagnes de sensibilisation sont également menées auprès des populations riveraines pour encourager l'utilisation des infrastructures dédiées. La société rappelle que des passerelles piétonnes et des passages souterrains ont été aménagés à intervalles réguliers pour garantir des traversées sécurisées. Des investissements supplémentaires sont programmés pour renforcer ces dispositifs dans les zones identifiées comme sensibles.





Les autorités autoroutières insistent sur le fait qu'aucun gain de temps ne justifie une mise en danger délibérée. Elles appellent les usagers à la responsabilité individuelle et au respect des dispositifs de sécurité mis à leur disposition pour préserver la vie de l'ensemble des acteurs de la route.

