Fonction publique : L'État entame la régularisation des agents licenciés

Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, a officialisé ce mardi 21 avril 2026 la réintégration de plusieurs vagues de travailleurs licenciés. Lors de la conférence de presse tenue au Building administratif Mamadou Dia, le ministre a détaillé les résultats de la médiation sociale menée dans le cadre du pacte de stabilité sociale, destinée à résoudre les contentieux liés aux ruptures de contrats sous l'ancienne administration.







Le processus de régularisation concerne plusieurs secteurs et entreprises parapubliques. À « Dakar Dem Dikk, l'effort porte sur la signature de contrats à durée indéterminée (CDI) pour 241 prestataires, en plus de 9 réintégrations directes. Au Port Autonome de Dakar, 40 travailleurs ont déjà retrouvé leurs postes, tandis que 8 agents ont été réintégrés dans le secteur des mines. Concernant la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), un protocole de départ négocié a été finalisé pour 37 agents ».







Olivier Boucal a précisé que ces mesures découlent d'une approche participative et d'un dialogue direct entre l'État, les employeurs et les travailleurs. Cette initiative, qualifiée par le ministre de volonté de « réparer » le tissu social, s'appuie sur une analyse des dossiers pour répondre aux besoins des structures concernées. Des dynamiques similaires sont également engagées au sein de SEN’EAU et des Grands Moulins de Dakar (GMD).





Cette série de régularisations s'inscrit dans un calendrier de trois ans visant à apaiser les tensions sociales et à moderniser la gestion des ressources humaines publiques. Le ministre a réaffirmé que ces actions sont menées de manière progressive afin de garantir la stabilité de la masse salariale et la viabilité des entreprises impactées.

