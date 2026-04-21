Éducation : Moustapha Guirassy annonce la construction de 5 000 salles de classe

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a détaillé ce mardi 21 avril 2026 les mesures prises pour stabiliser le secteur éducatif et moderniser les infrastructures scolaires. Lors de la conférence de presse du gouvernement, il a salué « le sens de la responsabilité de l’État » face à des contentieux sociaux hérités des années précédentes, évoquant notamment « des passifs accumulés depuis 2018 ».







Le ministre a officialisé la signature d'un protocole d’accord avec les syndicats, précisant que le gouvernement refusait de « signer un énième texte sans impact réel ». Parmi les mesures phares, il a souligné le règlement définitif de la situation des enseignants décisionnaires, une réforme qu'il a qualifiée de correction d'une « grande injustice ». Moustapha Guirassy a affirmé que les enseignants « ont eux-mêmes constaté et apprécié les efforts consentis » concernant les rémunérations et les lenteurs administratives.







Sur le plan des infrastructures, le ministère a annoncé le financement de 5 000 salles de classe. Ce programme vise l'objectif « zéro abri provisoire » à l’horizon 2030. Cette transformation structurelle prévoit également un renforcement de la formation des enseignants et une amélioration globale des conditions de travail au sein des établissements.







Moustapha Guirassy a insisté sur la nécessité de préserver le dialogue social, rappelant que « les enfants des syndicalistes et ceux du gouvernement sont au milieu des négociations ». Plaidant pour une école au service du développement économique, notamment à travers l'agriculture, le ministre a conclu en appelant à « préserver la sacralité de l’école » pour garantir l'avenir du pays au-delà des tensions conjoncturelles.

