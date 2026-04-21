Exécution budgétaire 2025 : une croissance de 6,7% portée par les hydrocarbures et l’agriculture

Le ministère des Finances et du Budget a publié le rapport trimestriel d'exécution du budget (RTEB) au 31 décembre 2025. Il a dressé une analyse exhaustive de la situation d'exécution du budget de l'État au terme du quatrième trimestre 2025.



Selon le document, l'exécution du budget de l'État, en 2025, s'est déroulée dans un environnement économique international globalement résilient, avec une croissance mondiale stable à 3,3%, malgré des incertitudes liées aux politiques tarifaires américaines et aux tensions géopolitiques.



Dans la zone euro, la reprise s'est renforcée (1,4% en 2025 contre 0,9% en 2024), tandis que les grandes économies émergentes ont maintenu une dynamique soutenue. Dans l'espace UEMOA, l'activité économique est restée bien orientée, avec une progression du PIB réel de 6,7% en 2025 contre 6,2% en 2024.



Au niveau national, le rapport souligne que la croissance a atteint 6,7% en 2025, portée principalement par l'exploitation des hydrocarbures et l'agriculture, après 6,5% un an auparavant.