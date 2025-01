Éducation des filles : le maintien des filles à l’école un défi à Kolda (responsable de l’IA)

Ce jeudi est célébrée la journée nationale dédiée à l’éducation des filles. Toutefois, ceci semble une tâche difficile pour les acteurs de l’éducation de Kolda. Selon Awa Kandé Diao, responsable du bureau, genre à l’Inspection d’Académie de la dite région, le maintien des filles à l’école reste un défi majeur dans la région de Kolda (Sud) face à l’existence d’un certain nombre de facteurs socioculturels, a-t-elle soutenu.



« Nous sommes dans une région où l’éducation des filles et leur maintien à l’école restent un défi. Il y a des facteurs socioculturels qui constituent des obstacles, mais nous ne baissons pas les bras, car notre objectif, c’est d’avoir une société avec une éducation inclusive dans un environnement sain », a déclaré Mme Diao, ce jeudi à l’occasion de la journée nationale de l’éducation des filles, célébrée ce jeudi.



Mme Diao a invité à une prise de conscience collective des acteurs de l’éducation pour gagner le pari de l’éducation et du maintien des filles à l’école. « Nous devons davantage unir nos efforts et avoir une prise de conscience collective, mais surtout mener des actions concertées entre différents acteurs de l'éducation pour gagner le pari du maintien des filles à l’école sans obstacles. Surtout face aux nombreux obstacles que sont les mariages et grossesses précoces, les tâches domestiques et également les problèmes de tutorat que rencontrent les jeunes surtout après la réussite pour le cycle moyen secondaire », a-t-elle souligné.



Selon la responsable du bureau genre à l’IA de Kolda « l’éducation des filles n’est pas seulement un droit fondamental, mais elle participe à atteindre l’objectif d’un développement durable dans nos pays ».