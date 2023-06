Education : des syndicalistes exigent l'annulation des sanctions à l'encontre de leurs collègues du lycée de Diouloulou

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss) et le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) condamnent avec la dernière énergie le non-respect des accords signés entre l'Etat du Sénégal et le G7 (organisation intersyndicale regroupant les sept principaux syndicats d'enseignement) le 26 février 2022. Les syndicalistes exigent l'annulation des sanctions administratives prises à l'encontre des collègues du lycée de Diouloulou, localité située dans le sud du pays.



" Le SAEMSS et le CUSEMS condamnent avec la dernière énergie le non respect des accords, les nombreuses dérives liberticides ainsi que les sanctions administratives arbitraires prises par des autorités non habillées à l'encontre d'honnêtes citoyens dans l'exercice de droits et libertés conférés par les lois et règlements en vigueur dans notre pays », a déclaré Malick Youm secrétaire permanent du SAEMSS et porte-parole du jour.



Face à la Presse mercredi, les enseignants ont exigé l'annulation des mesures administratives « injustes » prises contre les collègues du lycée de Diouloulou. Et l'arrêt systématique du « vol » organisé sur les salais des enseignants. Le respect des principes de l'Etat de droit et de libertés individuelles et collectives de tous les citoyens du Sénégal.



Ces syndicats ont appelé leurs collèges enseignants à une forte mobilisation et aux respect strict du plan d'action en cours.



« Nous appelons tous les enseignants à une forte mobilisation et au strict respect du plan d'actions ci-dessous pour exiger du Gouvernement la convocation sans délai du comité de suivi des accords par le ministre de la fonction publique pour une mise en œuvre diligente de tous les engagements du Gouvernement ».



Le SAEMSS et le CUSEMS ont tenu à informer qu'ils ne laisseront « aucun régime détruire ce que la Nation a de plus cher, c'est-à-dire, l'école publique sénégalaise », a déclaré le secrétaire général du CUSEMS ».



Dans leur plan d'action, le SAEMSS et le CUSEMS ont décidé de perturber les cours pour 3 jours : mardi 30 et mercredi 31 mai et jeudi 01er juin. Ainsi, des débrayages, AG d'établissements seront au menu. Et ce jeudi 01er juin 2023, une grève totale est prévue en plus d'une lettre ouverte adressée aux partenaires sociaux.



« Nous prenons l'opinion publique nationale et Internationale à témoin et rappelons que nous ne transigerons jamais sur le combat relatif à l'apurement des accords et y Invitons tous les syndicats soucieux de la préservation de l'intérêt supérieur du monde du travail et du progrès social. En cas de persistance du Gouvernement dans son immobilisme et ses tentatives de restriction des libertés, il sera entièrement responsable de toutes les perturbations qui adviendront », ont-ils averti.