Éducation : le G7 alerte sur les revendications non satisfaites et met en garde contre d’éventuelles perturbations

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, le G7, regroupant les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Éducation, a dénoncé le non-respect de plusieurs doléances toujours en attente de satisfaction. Les enseignants ont averti l’opinion publique et les autorités, qu’ils jugent seules responsables en cas de perturbations dans le système éducatif.



« Nous souhaitons alerter sur un certain nombre de décisions prises par le gouvernement, qui risquent de nous valoir des difficultés dans le système. Lors de notre dernière rencontre avec le Premier ministre, il avait promis des concertations sectorielles approfondies avec tous les acteurs concernés. Pourtant, nous constatons que ces discussions n’ont pas été inclusives », a déclaré Ndongo Sarr, secrétaire général du Cadre unitaire des syndicats d’enseignants du moyen-secondaire (CUSEMS).



Il a également dénoncé l’exclusion de certains syndicats ne faisant partie d’aucune centrale syndicale, ce qui, selon lui, compromet la pertinence du dialogue social.



« Le processus actuel ne permet pas de véritables concertations susceptibles d’apporter des solutions durables. Nous avons voulu alerter et dénoncer tout cela et nous prendrons nos responsabilités, car notre rôle est de défendre les revendications de nos camarades », a averti Ndongo Sarr sur les ondes de Sud FM.