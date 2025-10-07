Éducation : le G7 lance « Octobre Rouge » pour exiger la révision du statut des décisionnaires et la fin de la surimposition des rappels

Le G7, regroupant les sept syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Éducation, a annoncé le lancement d’une vaste campagne de mobilisation baptisée « Octobre Rouge », prévue pour démarrer le 8 octobre 2025.



Dans un communiqué publié ce mardi 7 octobre 2025, le G7 rappelle avoir pris acte des recommandations issues du conseil interministériel du 3 octobre 2025 et invite le Gouvernement à régler définitivement les points du passif social concernant :



-La révision du statut des enseignants non fonctionnaires communément appelés décisionnaires à travers la signature immédiate des projets de décrets modifiant les décrets 2006-392 et 74-347,



-L'arrêt systématique de la surimposition des rappels dus aux enseignants,

-La convocation sans délai du Comité de suivi des accords et l'ouverture de négociations sur les questions nouvelles,

-Parachèvement de la Formation diplômante universelle (FDU) des enseignants à la FASTEF, à l'INSEPS, au CNEPS et à l'ENSEPT et dans les CFRPE.



Apurement des accords et respect des engagements



En outre, le G7 condamne avec la dernière énergie l'inertie constatée dans « l'application des accords portant sur l'habitat social, la réforme des retraites, la digitalisation des procédures et actes administratifs, le paiement des indemnités des classes spéciales dans les EFA, le relèvement des budgets des établissements scolaires, le paiement des indemnités aux intervenants extérieurs des CRFPE au titre des formations des promotions de 2023-2024 et 2024-2025 etc ».



Le syndicat invite le Gouvernement du Sénégal à mettre l'école au cœur de ses priorités en procédant à l'apurement de tous les accords signés et au respect de tous les engagements pris afin de garantir à l'école sénégalaise un environnement stable seul gage de performance.



Pour obtenir satisfaction, le G7 lance le plan d’alerte suivant :



À partir du 08 octobre 2025 : un mois « d'octobre Rouge » avec port de brassard rouge en guise d'avertissement et de protestation pour exiger la signature des décrets relatifs à la révision du statut des décisionnaires, au déroulement normal de la FDU, à la fin de la surimposition des rappels,



-Le 10 octobre 2025 : tenue d'une conférence de presse pour décliner les actions prévues par le G7.



Enfin, le G7 souhaite à l’ensemble du personnel administratif, aux enseignants et aux élèves, une bonne rentrée scolaire 2025-2026, en espérant que ces actions aboutissent à des acquis significatifs sur le plan syndical, pour le bien-être de l’école et de ses acteurs.