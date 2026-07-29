Éducation : le Président Bassirou Diomaye Faye ordonne l'évaluation de l'année scolaire et accélère les réformes

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a qualifié l'école de « socle de la République », ce mercredi 29 juillet 2026 lors du Conseil des Ministres. Le Chef de l'État exige une évaluation immédiate de l'année scolaire 2025-2026 et accélère la transformation du système éducatif.



Le Président Faye a d'abord félicité les élèves admis aux examens ainsi que la communauté éducative. Dans la foulée, il a instruit ses ministres d'engager sans délai l'orientation des élèves et des nouveaux bacheliers.



Le Chef de l'État a également ordonné l'achèvement rapide des chantiers scolaires et universitaires. À ce titre, il s'est félicité de la livraison des nouvelles infrastructures de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).



Enfin, le Président Diomaye Faye veut intégrer les sciences et l'intelligence artificielle dans les programmes. Il présidera ce jeudi 30 juillet la cérémonie de remise des prix des lauréats du Concours général 2026.