Un tiers des 15-24 ans sans emploi ni formation : le Premier ministre annonce un plan de lutte contre le décrochage scolaire

En Conseil des ministres, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô est revenu sur les orientations pour le renforcement de la formation professionnelle et l’employabilité, en particulier pour les élèves en décrochage scolaire.



Il a fait constater qu’un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans se trouve dans la situation de NEET (Ni en Emploi, Ni en Éducation, Ni en Formation). Il a insisté sur la nécessité d’une prise en charge, dès le cycle élémentaire, des enfants qui ne peuvent pas poursuivre leurs études pour diverses raisons, souvent d’ordre social, notamment par :



– le déploiement des projets « Renforcement de l’équité, de l’inclusion sociale et scolaire » et «Daara atelier » du « Programme intégré de transformation de l’Education » dans le cadre de l’Axe 2, Objectif stratégique 2.1 de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 ;



– le recensement urgent, par tous les canaux disponibles, en collaboration avec les communautés, des enfants qui fréquentaient le CM2 au titre de l’année scolaire 2025/2026 et qui seront en décrochage scolaire pour l’année 2026/2027 ;



– la mobilisation des mécanismes de financement existants àtravers des fonds d’appui.



Le Premier ministre a annoncé que ce dossier sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil interministériel habituel de préparation de la rentrée des classes. Il a, par ailleurs, rappelé les instructions qu’il a données lors du Conseil interministériel sur les examens et concours 2026, relatives au traitement des cas des 98 lycéens qui n’ont pu passer le baccalauréat pour des motifs liés à leur état civil.