Salémata : vague de démissions à PASTEF au profit du mouvement « Kiiraay »

Le parti PASTEF-Les Patriotes enregistre une vague de démissions de grande ampleur dans le département de Salémata (Sud-Est). Plus d'une dizaine de cadres départementaux et communaux ont annoncé leur départ de la formation d'Ousmane Sonko pour rallier « Kiiraay », le mouvement politique affilié au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.
Cette saignée politique touche les principales structures d'ancrage du parti à l'échelle locale. Parmi les démissionnaires figurent notamment le coordonnateur départemental de PASTEF, Aly Fourou Ba, ainsi que les responsables départementaux de la Jeunesse Patriote du Sénégal (JPS), de la formation, de Maggi PASTEF, de Doomu Daara et de Doomu Jangou Bi. La vague s'étend également aux échelons communaux de Salémata et de Dakateli.
Justifiant ce choix au nom de l'ensemble des démissionnaires, Aly Fourou Ba a affirmé leur volonté d'accompagner directement l'action et la vision politique du président Bassirou Diomaye Faye à travers la plateforme Kiiraay. Ce mouvement d'ampleur redistribue ainsi les cartes de la scène politique locale à Salémata.
Liste des responsables démissionnaires :
Aly Fourou Ba – Coordonnateur départemental de PASTEF
Mamadou Saliou Diallo – Coordonnateur départemental de la JPS
Mamadou Diouldé Diallo – Coordonnateur départemental du mouvement Doomu Daara
Emmanuel Boubane – Coordonnateur départemental chargé de la formation
Appolinaire Bidiar – Coordonnateur départemental du mouvement Doomu Jangou Bi
Luc Boubane – Coordonnateur départemental du mouvement Maggi PASTEF
Mamadou Alpha Diallo – Vice-coordonnateur communal de Dakateli
Ablaye Diallo – Coordonnateur communal de la JPS de Dakateli
Dalanda Diallo – Point focal communal du MOJIP de Salémata
Awa Penda Diallo – Point focal communal du MOJIP de Dakateli
Cette saignée politique touche les principales structures d'ancrage du parti à l'échelle locale. Parmi les démissionnaires figurent notamment le coordonnateur départemental de PASTEF, Aly Fourou Ba, ainsi que les responsables départementaux de la Jeunesse Patriote du Sénégal (JPS), de la formation, de Maggi PASTEF, de Doomu Daara et de Doomu Jangou Bi. La vague s'étend également aux échelons communaux de Salémata et de Dakateli.
Justifiant ce choix au nom de l'ensemble des démissionnaires, Aly Fourou Ba a affirmé leur volonté d'accompagner directement l'action et la vision politique du président Bassirou Diomaye Faye à travers la plateforme Kiiraay. Ce mouvement d'ampleur redistribue ainsi les cartes de la scène politique locale à Salémata.
Liste des responsables démissionnaires :
Aly Fourou Ba – Coordonnateur départemental de PASTEF
Mamadou Saliou Diallo – Coordonnateur départemental de la JPS
Mamadou Diouldé Diallo – Coordonnateur départemental du mouvement Doomu Daara
Emmanuel Boubane – Coordonnateur départemental chargé de la formation
Appolinaire Bidiar – Coordonnateur départemental du mouvement Doomu Jangou Bi
Luc Boubane – Coordonnateur départemental du mouvement Maggi PASTEF
Mamadou Alpha Diallo – Vice-coordonnateur communal de Dakateli
Ablaye Diallo – Coordonnateur communal de la JPS de Dakateli
Dalanda Diallo – Point focal communal du MOJIP de Salémata
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