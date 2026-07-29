Football : la CAF va examiner l’initiative « FIFA Forward Enterprise » en Comité Exécutif

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce mercredi 29 juillet 2026 avoir reçu une correspondance officielle de la FIFA relative à l’initiative « FIFA Forward Enterprise ». Le Comité Exécutif se réunira la semaine prochaine sous la présidence du Dr Patrice Motsepe pour étudier la proposition.



Dans le cadre du processus de consultation engagé par la FIFA avec ses Associations Membres et son Conseil, le Président de la CAF réunira ses équipes afin d'évaluer en détail le contenu de ce projet. La CAF invite par ailleurs l’ensemble de ses Associations Membres à prendre connaissance du projet et à prendre part aux consultations, dans le respect des cadres réglementaires et des procédures en vigueur au sein des deux instances.



À travers cette démarche, la CAF réaffirme sa volonté de collaborer étroitement avec la FIFA, les associations affiliées et les confédérations sœurs. L’objectif affiché reste d’accroître les ressources financières et logistiques dédiées au développement et à la croissance du football, en Afrique comme à l’échelle internationale.