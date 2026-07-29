Politique à Pikine : Moussa Ba « Général » et le mouvement Wa Gokh Bi fusionnent avec PASTEF

Le coordonnateur du mouvement Wa Gokh Bi, Moussa Ba « Général », a officialisé l'intégration et la fusion de son entité avec le parti PASTEF-Les Patriotes. Cette décision intervient au terme de deux ans et huit mois d'alliance et de collaboration sur le terrain.



Cette adhésion constitue un renfort politique stratégique pour le parti de la mouvance présidentielle dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao ainsi que dans l'ensemble du département de Pikine. À travers cette fusion, le parti d'Ousmane Sonko élargit sa base électorale et renforce son implantation dans la banlieue dakaroise.