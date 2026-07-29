Justice et administration : le Président Bassirou Diomaye Faye fixe ses directives au Gouvernement

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé ce mercredi 29 juillet 2026 d'évaluer la qualité du service public sur tout le territoire. Le Chef de l'État instruit le Gouvernement de corriger immédiatement les manquements signalés dans les récents rapports institutionnels et d'améliorer les relations entre l'Administration et les citoyens.



Après avoir reçu les rapports du Médiateur de la République (2025) et de l'Observateur national des Lieux de privation de Liberté (2024-2025), le Président Faye a ordonné le traitement rapide des dossiers de réclamation. À ce titre, il a demandé d'engager une réflexion pour actualiser les missions et le cadre institutionnel du Médiateur de la République.



Par ailleurs, le Chef de l'État insiste sur l'organisation de la 2e Conférence des Administrateurs et Managers publics (CAMP) avant la fin de l'année 2026. Cet événement portera spécifiquement sur la thématique de la qualité du service public.



Enfin, le Président Diomaye Faye a adressé plusieurs directives urgentes au Ministre de la Justice. Il exige l'instruction définitive des affaires en appel, la révision des règles sur la prise en charge des personnes déficientes mentales, ainsi que la modernisation de l'Administration pénitentiaire à travers un nouveau statut du personnel et un projet de Code pénitentiaire.