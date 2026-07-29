Sécurité privée : le Conseil des ministres adopte deux décrets pour encadrer et réguler le secteur

Le Gouvernement renforce le cadre légal des activités de sécurité privée au Sénégal. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 juillet 2026, l'exécutif a examiné et adopté deux textes réglementaires clés pour encadrer ces sociétés et leur régulation.



Le Conseil a ainsi adopté, le projet de décret fixant les conditions d’exercice des activités de sécurité privée et le projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil de Régulation des Activités de Sécurité privée (CRASP).



Ces décisions visent à définir un cadre d'exercice clair pour les entreprises privées du secteur et à rendre opérationnel l'organe chargé de leur contrôle et de leur suivi.