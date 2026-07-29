JOJ Dakar 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye exige la finalisation urgente des travaux

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé l'entrée dans la dernière phase des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ce mercredi 29 juillet 2026 lors du Conseil des Ministres. Le Chef de l'État exige la finalisation rapide des aménagements routiers et complémentaires autour des sites sportifs reçus.



Le Président Faye a instruit le Premier Ministre et l'ensemble des ministères concernés de coordonner leurs efforts avec le COJOJ et les autorités locales. L'objectif est d'achever les infrastructures connexes dans les meilleurs délais pour garantir la réussite de l'événement.



Le Chef de l'État insiste également sur la dimension populaire de cette compétition internationale. À ce titre, il demande une forte mobilisation des populations et une implication directe des collectivités territoriales pour favoriser une pleine appropriation des Jeux à l'échelle nationale.