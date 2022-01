Education: le Sadef décrète une grève de 48h et menace le gouvernement

Le Syndicat Autonome pour le Développement de l'Education et de la Formation (Sadef) décrète une grève de 48h à compter de mardi. Selon le secrétaire général du Sadef, Mbaye Sarr, les syndicalistes déroulent leur 5eme plan d'actions et ils se mettent en brassards rouges ce lundi pour exiger de l'Etat du Sénégal la "modification du statut des enseignants".



Le Sadef réclame "l'application des conclusions sur le système de rémunération, l'octroi d'indemnités de sujétion aux directeurs et directrices, l'apurement des rappels, l'éradication des abris provisoires, l'âge de la retraite à 65ans; la régularisation de tous les salaires des enseignants nouvellement employés".