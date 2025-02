Education : les Forces armées vont contribuer à la résorption des abris provisoires (General Birame Diop)

La cérémonie officielle de lancement de la 24ᵉ édition de la Semaine nationale de l’éducation de base a eu lieu ce lundi à Rufisque. A l’École de formation des instituteurs (EFI) de Rufisque où il présidait la cérémonie aux côtés de son homologue Moustapha Guirassy, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop a annoncé que l’armée sénégalaise va travailler de concert avec le ministère de l’Éducation nationale apporter son appui au programme de résorption des abris provisoires.



« Les Forces armées, pour leurs capacités et attributs spécifiques, peuvent être mises à profit dans les nombreuses initiatives du ministère de l’Éducation nationale pour relever le défi crucial de l’éducation pour tous et partout dans notre pays dans les meilleures conditions », a-t-il dit.



Le thème retenu pour cette année est : « la consolidation des valeurs civiques, l’école, les Forces de défense et de sécurité au service de la nation ».

Il a souligné la nécessité de développer « l’esprit citoyen à l’école », et c’est, ce à quoi, appelle la Stratégie nationale de développement 2025-2029, référentiel des politiques publiques, en promouvant l’édification d’une nouvelle citoyenneté et en plaçant son renforcement et celui du civisme au rang d’objectifs stratégiques, rapporte l’Aps.