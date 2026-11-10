Éducation : mobilisation à Thiès contre les violences numériques en milieu scolaire

La caravane de sensibilisation dédiée à la protection des filles et des garçons sillonne la région de Thiès ce mardi 10 novembre 2026. Après les étapes de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, les activités menées dans la capitale du Rail se concentrent sur l'inclusion scolaire et les nouvelles formes de violences en ligne.



À travers des panels et des séances d'information, la campagne vise à promouvoir une école inclusive fondée sur le respect des différences et à attirer l'attention sur les dangers liés aux violences numériques, notamment le cyberharcèlement. La Cellule Genre et Équité du ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires poursuivent cette mobilisation pour bâtir un environnement scolaire sûr, inclusif et protecteur pour tous les enfants du Sénégal, conformément à la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



La caravane poursuit son itinéraire ce mercredi 11 novembre 2026 à Louga à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Éducation des Filles. Cette étape verra la participation de l'ensemble de la communauté éducative et des familles d'acteurs de l'école.