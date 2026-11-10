Rejet de la LFR et de la LFI 2027 : les militants de Kiiraay réclament la dissolution de l’Assemblée nationale

Les militants de Kiiraay ont appelé le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à dissoudre l’Assemblée nationale à partir du 2 décembre 2026. Cette demande faisait suite aux rejets successifs de la loi de finances rectificative (LFR) et du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027. Le mouvement a également affiché son ambition de remporter les prochaines élections législatives avec une majorité de plus de 80 %.



Au micro d’iRadio, Didiack Faye, porte-parole de Kiiraay à Fatick, a dénoncé le blocage institutionnel provoqué, selon lui, par les tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale.

« Nous vivons des moments particuliers. C'est la première fois qu'en matière de budget, ce qui se passe au Sénégal pendant ces trois semaines, qu'on le voit sous nos yeux. Une LFR rejetée, remise en commission, encore rejetée. Et pas plus tard qu'hier, la LFI 2027 a été encore rejetée », a-t-il déclaré.



Estimant que cette situation résultait d’une « trahison de la République », le responsable a invité les populations à se mobiliser pour permettre au chef de l’État de disposer d’une majorité parlementaire favorable à son action. « Monsieur le Président, dans l'intérêt du Sénégalais, cette Assemblée ne doit pas survivre au-delà du 2 décembre », a-t-il lancé, appelant notamment les populations du Sine à soutenir cette démarche.



Kiiraay ambitionnait ainsi de remporter les deux sièges de députés attribués au département de Fatick. Didiack Faye s’est dit optimiste quant aux prochaines échéances électorales et a fixé comme objectif une majorité de plus de 80 %. « Nous voulons une forte majorité avec plus de 80 % pour que les deux députés attribués au département de Fatick fassent partie de la future Assemblée nationale qui sera loyale, républicaine, pour que l'État ne soit plus bloqué », a-t-il conclu.