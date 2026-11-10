Kolda : une jeune femme abandonne son nouveau-né après son accouchement dans une maternité

Un fait pour le moins troublant s’est produit au centre de santé de Kolda. Une jeune femme, qui venait de donner naissance à un garçon, a abandonné son nouveau-né dans la salle de surveillance de la maternité avant de disparaître dans la nature. Une enquête est ouverte pour retrouver sa trace.



Selon le coordonnateur régional des services de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), Ansou Boroco Mané, les faits se sont déroulés dimanche dernier. La jeune femme a accouché aux environs de 14 heures au centre de santé de Kolda. Après son accouchement, elle a été placée sous surveillance médicale avec son nouveau-né.



Mais quelques heures plus tard, le personnel de santé a constaté son absence. Une fouille des lieux a alors été effectuée aux environs de 18 heures, sans permettre de retrouver la jeune mère. Face à cette situation, les services de l’AEMO, la police et le procureur de la République ont été saisis pour prendre les dispositions nécessaires.



Joint à propos de cette affaire, Ansou Boroco Mané a tenu à rassurer sur le sort du nouveau-né. Selon lui, le garçon est actuellement entre de bonnes mains et bénéficie d'une prise en charge appropriée.



Une enquête est en cours pour identifier et retrouver la mère présumée. Dans cette perspective, le coordonnateur régional de l’AEMO lance un appel à la jeune femme afin qu’elle revienne à de meilleurs sentiments et se présente aux autorités compétentes pour reprendre son enfant.



En attendant, le nouveau-né reste sous protection et bénéficie de l'assistance nécessaire.