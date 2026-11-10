Toxi-infection alimentaire à Kébémer : le Dr Ibrahima Sy ordonne des investigations approfondies

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a présidé la réunion du Comité national de gestion des épidémies consacrée à l'examen de la situation relative à la toxi-infection alimentaire collective survenue dans le district sanitaire de Kébémer ce lundi 9 novembre 2026. La rencontre a permis d'évaluer l'évolution de la situation, les mesures prises et les investigations en cours.



À l'issue des échanges, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a demandé aux équipes de "renforcer et d'approfondir les investigations, dans une approche multisectorielle" selon les conclusions de la rencontre. L'objectif vise une meilleure compréhension des circonstances de survenue de cet événement.



Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exigé "la mise en place d'une équipe de recherche pluridisciplinaire" selon la même source. Cette structure prend en charge la conduite de travaux approfondis pour documenter les faits, identifier les causes et déterminer la source de contamination.



Cette démarche cherche à "tirer tous les enseignements de cet événement afin de renforcer les dispositifs de prévention et de réduire les risques de survenue de situations similaires à l'avenir" indiquent les services ministériels dans le compte-rendu de la réunion.