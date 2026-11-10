Taekwondo aux JOJ 2026 : le Sénégal assure deux médailles grâce à Aïda Touré et Marie Sarr

Le Sénégal compte deux représentantes en demi-finales du tournoi de taekwondo féminin des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Aïda Touré et Marie Sarr ont remporté leurs combats de quarts de finale ce mardi au complexe Iba Mar Diop. Leurs qualifications garantissent au Sénégal deux médailles dans cette discipline.



Dans la catégorie des moins de 63 kg, Aïda Touré s'est imposée face à la Péruvienne Ximena Zapata Pena sur le score de 2-0. La Sénégalaise a gagné les deux rounds avec des écarts importants de 17-2 et 13-0. Sociétaire de l’USC Taekwondo de Châlette-sur-Loing en France, elle a obtenu la médaille de bronze aux Championnats d’Afrique juniors 2025 à Abuja. En 2026, elle a remporté le Solidarity Center Open et le Swiss Open, puis elle a décroché deux médailles de bronze au Portugal Open et au German Open. Aïda Touré affronte l’Iranienne Asal Goltapeh en demi-finale.



Dans la catégorie des moins de 55 kg, Marie Sarr a validé son billet pour le dernier carré. Opposée à la Jordanienne Laean Alrawashdeh, la combattante sénégalaise a cédé la première manche 27-33 avant de remporter les deux suivantes 26-11 et 18-3. Elle a scellé sa victoire par deux rounds à un. Marie Sarr a décroché une médaille d’argent au German Open et une médaille de bronze au China Open en 2026. Elle est opposée à l’Américaine Karlee Vogel en demi-finale.