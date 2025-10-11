Éducation nationale : 4000 nouveaux enseignants seront affectés dès la semaine prochaine

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé une nouvelle vague d’affectations d’enseignants issus des Centres régionaux de formation des personnels de l’Éducation (CRFPE), de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Éducation et de la Formation (FASTEF) et de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Dans un communiqué publié ce samedi, à la suite de la conférence gouvernementale de vendredi, le ministère informe que 4000 enseignants de l’élémentaire et du préscolaire seront affectés dès la semaine prochaine dans leur établissement respectif.



Le document précise également que 981 professeurs seront affectés dès cette semaine, selon la clé de répartition prévue pour répondre aux besoins pédagogiques, tandis que 65 professeurs d’EPS du secondaire suivront le même processus.



Concernant les 4000 enseignants de l’élémentaire et du préscolaire, le communiqué précise qu’ils sont attendus la semaine prochaine.



« Ces affectations viendront compléter l’effort consenti en mai dernier avec le déploiement de 2 000 enseignants à travers le territoire national. Elles permettront ainsi de mieux couvrir les besoins pédagogiques dans les établissements et de garantir un démarrage effectif des enseignements dès les premiers jours de la rentrée », indique le communiqué.



Le ministère de l’Éducation nationale annonce l’organisation de différents types de mouvements, dans une logique d’optimisation stratégique de la gestion des ressources humaines.



Le mouvement national a permis la mutation de 4952 enseignants, dont 127 pour la formation professionnelle, et des permutations qui ont permis à 785 autres, tous corps confondus, de bénéficier d’une mutation.

