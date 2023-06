Effet de débordement de la politique sur l’Université : Passage de l’Ucad à l’Uncad (Université Numérique-CAD) PAR le Prof Abou Kane

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décidé de basculer intégralement dans l’enseignement à distance jusqu’au 31 octobre, le temps de réparer les dégâts causés par les dernières manifestations et de renforcer la sécurité. Je dirais que nous sommes, pour quelques mois, l’Université Numérique Cheikh Anta Diop de Dakar (UNCAD) pour ressembler à notre sœur l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK ex UVS).



On parle d’effet de débordement pour désigner la propagation des effets d’une politique économique d’un pays (le champ politique ici) sur d’autres pays (les universités et le secteur privé). S’il s’agit d’une politique budgétaire, on parle d’externalités budgétaires qu’on étudie souvent pour des pays appartenant à une union monétaires.



En politique monétaire, les décisions prises par les grandes banques centrales comme la Fed (USA) ou la BCE (UE) sur les taux directeurs ont des répercussions sur le commerce international et les mouvements de capitaux, surtout dans les petites économies.



Dans notre cas, la banque centrale c’est le tribunal; le taux directeur c’est le verdict du procès qui est de 2 ans de prison ferme. Les mouvements de capitaux (entrées et sorties) sont représentés ici par les mouvements de foules dans les rues et les mouvements vers les prisons avec les vagues d’arrestations opérées par les FDS. Puisqu’il y a eu appel, on attend la cour suprême qui joue ici le rôle du comité de politique monétaire (CPM) qui va apprécier l’opportunité de maintenir ou de modifier le taux directeur (la condamnation).



Pour le numérique, il faut rappeler qu’il y’a une stratégie Sénégal Numerique 2025 qui est mise en œuvre depuis 2016. Pourtant seuls 46% des sénégalais utilisent internet et ce taux ne doit pas être confondu au taux de pénétration de l’internet qui est le nombre de lignes rapporté à la population. Ce dernier taux peut atteindre 90% puisqu’une seule personne peut détenir 3 ou 4 lignes. Parmi les utilisateurs d’internet presque 90% le font via un téléphone (pas un ordinateur). Si l’on y ajoute que la qualité de réseau n’est pas la même partout sur le territoire national et que pendant l’hivernage, étant donné la fermeture du campus social, beaucoup d’étudiants seront dans les régions et certains dans les champs pour aider leurs parents agriculteurs, on voit clairement la nécessité d’une mesure spéciale, en mode fast track, en faveur de l’université concernant le numérique.



Il serait bien de penser à un programme d’urgence d’équipements numériques pour l’UCAD puisqu’on est à l’ère des programmes d’urgence ou d’accélération (PUDC, PUMA,PRACAS, PUSA, PU-emploi).

Ce qu’on a fait pour avoir le Fonds « Force Covid-19 » de 1000 milliards, on peut le faire pour avoir un fonds de riposte contre les effets des troubles politiques sur l’enseignement supérieur (FORCE- TPES).



Pr. Abou KANE

FASEG/UCAD