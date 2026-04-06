Fédération ivoirienne de football : Serges Brou Eba radié à vie de toute activité liée à l’arbitrage

L'arbitre ivoirien Serges Brou Eba a été radié à vie, en avril 2026, de toute activité liée à l'arbitrage par la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Cette sanction fait suite à des révélations de corruption et de chantage impliquant l'arbitre, membre de la Commission Régionale des Arbitres (CRA) de Bongouanou (centre-est).



Les investigations menées par la Commission Centrale des Arbitres (CCA-FIF) ont confirmé que l'arbitre contactait personnellement des présidents de clubs pour leur proposer de garantir leur victoire en échange de sommes d'argent. Lorsqu'un dirigeant refusait ses propositions, Serges Brou Eba menaçait de faire perdre son équipe lors des rencontres qu'il officiait.



Cependant, l’arbitre indélicat a été confondu grâce à un enregistrement audio fourni par le secrétaire général du Real FC (un club de District), qui avait refusé de céder au chantage.



La décision de la CCA-FIF est sans appel et comporte plusieurs interdictions strictes : bannissement définitif du corps arbitral, interdiction d'exercer toute activité, même indirecte, liée à l'arbitrage. Enfin, une interdiction formelle d'approcher d'autres arbitres en activité.