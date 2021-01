Effondrement de l'’entreprise 3MD Energy : un mort et six (6) blessés dont deux (2) dans un état grave

Un mort et six (6) blessés dont deux (2) dans un état grave! C’est le bilan provisoire de l’affaissement de l’immeuble en construction de l’entreprise 3MD Energys, sis à Khodba dans la commune de keur Mousseu (région de Thiès). L'accident est survenu ce mercredi 27 janvier 2021, vers 14 heures.



Les victimes sont tous des ouvriers qui étaient en train de s’activer dans les travaux de construction et d’installation de l’immeuble au moment de l’effondrement.



Elles ont été acheminées à l'hôpital de Thiès.



Les recherches pour retrouver les victimes sous les décombres se poursuivent.



Les autorités de la localité notamment de Préfet de Thiès, le maire de Keur Mousseu sont sur place.