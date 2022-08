Egalité des sexes dans la scolarisation: 35.000 filles sénégalaises déjà parrainées par Plan International

Créé en 1937, Plan International est présent dans 78 pays et conduit près de 2 000 projets. Elle est la première organisation de parrainage au monde. En Afrique, 21 bureaux pays sont concernés dont 10 en Afrique de l'Ouest et du Centre (Sénégal, Ghana, Sierra Leone, Cameroun, Niger, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Togo et Liberia) avec 361.559 enfants parrainés en Afrique de l'Ouest et du Centre dont 241,203 jeunes filles.



Parmi ces projets, le réseau Mobilizing Alumni/Mobilisation des Alumnis est un projet innovant visant à reconnecter les enfants parrainés officiellement et les diplômés du projet et à les engager à amplifier le travail de l'organisation et à agir en tant que moteurs actifs du changement dans leurs communautés par le biais du plaidoyer et de l'influence, ainsi qu'à contribuer à la réalisation de l'ambition mondiale de Plan International.



Impacter plus de 100 millions de filles

Présente lors de la cérémonie, Mme Fatoumata Haidara, Directrice Sahel, Plan International WACA a affirmé que l'organisation vise à faire en sorte que plus de 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. « Lancé en février 2020, le projet a d'abord été porté par le Ghana et le Niger pour ensuite passer au niveau régional en avril 2021 avec plus 170 participants. En moins d'un an, l'initiative des Alumnis a été étendue à 10 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, avec un total de 1 894 anciens actifs. Plusieurs projets sont envisagés par les Alumnis en collaboration avec l'organisation sur des thématiques majeures en lien avec la défense des droits et autonomisation économique des jeunes sur fond d'activités de plaidoyer, d'influence en faveur des jeunes et des filles du continent pour la protection des enfants et l’égalité en faveur des filles. Plan International, c'est : 1 806 projets de développement financés grâce à la mutualisation des financements collectés par les 21 pays donateurs,1.35 million d'enfants parrainés et 1,07 million de marraines et parrains, une présence dans 55 pays en développement et 39 607 organisations partenaires. Au Sénégal par exemple, 35 000 filles sont parrainées », a expliqué Mme Haidara.



​Une approche communautaire

Le projet qui devait prendre fin en avril 2022 a connu une prolongation de cinq (5) mois. Revenant sur les missions de Plan International, Fatoumata Haidara a souligné qu’ils veulent construire un monde dans lequel tous les enfants, en particulier les filles réalisent leur potentiel dans des communautés qui respectent les droits et la dignité des personnes vulnérables. Pour contribuer à la réalisation de cette vision, Plan international utilise une approche communautaire basée sur une collaboration avec les enfants, les jeunes, les familles, les communautés, les autorités locales et les partenaires.



« Nous engageons les populations et les partenaires à permettre aux enfants et aux communautés de faire des changements essentiels qui s'attaquent aux Causes profondes de la discrimination contre les enfants et les filles, l'exclusion et la vulnérabilité. Mais aussi d’amener le changement dans la pratique et la politique aux niveaux local, national et mondial grâce à l’expérience et à la connaissance des réalités dont les enfants sont confrontés. Ce, en prenant en charge le développement harmonieux des enfants de la naissance à l'âge adulte », a proclamé M. Souley Harouna Issaka- Directeur National Par Intérim- Plan International Sénégal.



