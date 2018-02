Egypte: Lutte anti-terroriste, l'armée bombarde des foyers jihadistes au Sinaï

Plusieurs foyers jihadistes ont été visés par des frappes de l’armée de l’air égyptienne depuis vendredi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.



Vendredi, les forces aériennes égyptiennes appuyées de la marine ont mené une vaste opération "antiterroriste" baptisée « Sinaï 2018 » dans plusieurs régions du pays, dont la péninsule du Sinaï où la branche locale de l'EI mène régulièrement des attaques meurtrières.



Le porte-parole de l'armée, Tamer el-Refai, a expliqué que cette opération visait à lutter contre les organisations criminelles et à nettoyer les zones où siègent les foyers terroristes.



D’après un communiqué du ministère de l'Intérieur, 3 membres du mouvement Hasm ont été tués dans des échange de tirs avec la police au Caire,. Quatorze autres membres de ce groupe ont été arrêtés à travers le pays, d'après la même source.



Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, l’Egypte est régulièrement la cible d’attaques de groupes extrémistes .



Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi, seul candidat" sérieux" à l'élection du 26 mars, avait donné trois mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité au Sinaï.