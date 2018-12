Egypte: le président déchu Hosni Moubarak doit témoigner contre Mohamed Morsi

Mohamed Morsi et le guide suprême des Frères musulmans avaient été condamnés à mort avant que le jugement ne soit annulé par la Cour d’assises. Ils avaient, avec d’autres, été accusés de complot pour attaquer les prisons et faire évader tous les membres de la confrérie condamnés.



Le témoignage d’Hosni Moubarak a un goût de revanche pour celui qui, après avoir présidé l’Egypte durant 30 ans, a été obligé de se désister du pouvoir sous pression d’un soulèvement populaire auquel participaient les Frères musulmans en janvier-février 2011.



Moubarak avait été ensuite condamné à la prison à vie avant de bénéficier d’un non-lieu en appel. Aujourd’hui c’est son successeur, le Frère musulman Mohamad Morsi qui est dans le box des accusés de la Cour d’assises.



Toutefois, le témoignage de Moubarak devant la cour n’est pas certain. Lors de la dernière séance, début décembre, Hosni Moubarak avait refusé de se présenter sous prétexte qu’il avait été convoqué comme civil alors qu’il était officier à vie comme tous les hauts gradés qui avaient participé à la guerre de 1973 contre Israël. A l’époque, Moubarak était commandant de l’armée de l’air.