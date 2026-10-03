Égypte : sommet quadripartite avec l’Érythrée, la Somalie et le Soudan sur fond de tensions en Éthiopie

Les dirigeants de l’Égypte, de l’Érythrée, de la Somalie et du Soudan tiendront dimanche un sommet quadripartite dans la ville égyptienne de New Alamein, dans le nord du pays, pour discuter des développements régionaux sur fond de conflit en cours dans le nord de l’Éthiopie.



Selon un communiqué de la présidence égyptienne, ce sommet s’inscrit dans le cadre de « consultations et de la coordination sur des questions régionales d’intérêt commun ».



La rencontre réunira le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président érythréen Isaias Afwerki, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le président du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan.



Aucun autre détail n’a été communiqué sur les sujets qui seront abordés lors de ce sommet.

Cette rencontre intervient après la rupture des relations diplomatiques entre l’Éthiopie et l’Érythrée, ainsi que des expulsions réciproques de diplomates entre l’Égypte et l’Éthiopie.



Les combats ont repris en septembre entre les forces fédérales éthiopiennes et une alliance d’opposition dirigée par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), avec une extension des affrontements à certaines zones du sud du Tigré et à la région voisine de l’Afar.