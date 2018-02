El Hadj Malick Gackou-Khalifa Sall: «le procès vise à liquider un adversaire politique»

La situation de Khalifa Sall demeure parmi les priorités du Grand parti d’El Hadj Malick Gackou. C’est du moins ce que laisse paraître un communiqué du Secrétariat exécutif national.



Et pour cause, M. Gackou et ses camarades considèrent que le maire de Dakar est victime de son envergure qui le positionne comme un opposant à Macky Sall à la prochaine élection présidentielle.

C’est dans cette optique, dénoncent-ils dans le document, que le dossier de Khalifa Sall et de ses co-inculpés a été «monté de toute pièce » . Ce que les conseils de la défense ont prouvé, affirment-ils, depuis le début de leur plaidoirie.



Selon eux, le soutien inconditionnel de l’ancien dauphin de Moustapha Niasse n’est plus à démontrer car, depuis le début des audiences, de par sa présence au tribunal, il a étalé son affection vis-à-vis de l’édile de la capitale sénégalaise.



«Ce combat reste plus que jamais celui du Grand Parti et figure en bonne place dans le projet de société qui sera rendu public très prochainement par le Président Malick Gackou», ont-ils conclu.