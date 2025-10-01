El Malick Ndiaye appelle à la mobilisation pour l’Octobre Rose

À l’occasion du mois d’« Octobre Rose » consacré à la lutte contre le cancer du sein, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a lancé un message de sensibilisation.« En ce mois d’Octobre Rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein, j’encourage toutes les femmes à se faire dépister régulièrement, car la prévention et le diagnostic précoce sauvent des vies », a-t-il écrit.Le président de l’Assemblée nationale a adressé « ses pensées les plus solidaires à toutes celles qui mènent ce combat avec courage et dignité » et a rendu « un hommage ému à celles que nous avons perdues ».Il a également salué « le travail remarquable de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) ainsi que celui de toutes les personnes, associations, professionnels de santé et organisations qui œuvrent sans relâche pour sensibiliser, accompagner les malades et faire avancer la recherche ».El Malick Ndiaye a réaffirmé que « l’Assemblée nationale reste engagée aux côtés des malades, de leurs familles et de toutes les initiatives visant à renforcer la prévention et à améliorer la prise en charge ».« Ensemble, faisons reculer le cancer du sein », a-t-il conclu.