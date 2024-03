El Malick Ndiaye répond aux critiques : « Nos plus grands ennemis se retrouvent dans l’opposition »

El Malick Ndiaye, secrétaire général à la communication de l’ex-Pastef, a fait une sortie ce mercredi pour répondre aux critiques formulées hier par certains opposants envers les députés de l'ex-Pastef suite à leur abstention lors de l’examen en commission technique du projet de loi d’amnistie. D’après El Malick Ndiaye les « plus grands ennemis de Pastef se retrouvent dans l’opposition. Il les taxe de « loups déguisés guidés par leurs intérêts personnels ». Voici l’intégralité de son message.



Les avocats de circonstance des victimes ! Patriotes Africains du Sénégal, sachons que nos plus grands ennemis se retrouvent dans l’opposition. Des loups déguisés en agneaux et qui ont toujours comploté avec le régime pour entraver le projet du PEUPLE.



En vérité, ces quelques opposants à l’opposant ne sont nullement guidés par les principes ou autres valeurs universelles qu’ils prônent ces jours-ci.



Ils sont purement et simplement guidés par des intérêts personnels cachés et une jalousie grandissante.



Où étaient-ils quand PASTEF se battait contre les lois sur le parrainage, sur le report ? Qui a mis en place la commission d’enquête parlementaire ?



Où étaient-ils quand les jeunes du PASTEF se battaient contre l’annulation de la liste des titulaires de Yewwi ?



Où étaient-ils quand PASTEF pansait ses blessures et soutenait les familles des victimes, soignait et soigne toujours ses blessés, assistait juridiquement et financièrement les détenus politiques ?



Avez-vous vu une seule victime, un seul blessé ou un seul prisonnier parmi ces opposants à l’opposant ?



Ils vont souffrir car le président Ousmane SONKO sifflera bientôt la fin de la récréation !



Ils vont souffrir car le projet triomphera avec notre candidat Bassirou Diomaye Faye !



Soutien aux députés de Pastef Les Patriotes qui ont toujours œuvré pour l’intérêt supérieur des Sénégalais.