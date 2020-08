Election DG Asecna: le candidat mauritanien mis en cause pour corruption, en sursis

La course pour le poste de Directeur général de l’Asecna pourrait connaître une autre défection après celle du candidat tchadien relatée dans notre édition de mardi. Cette nouvelle défection concerne le candidat mauritanien Hassen Ould Ely. L’ancien Administrateur Directeur Général de la Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM), Hassena Ould Ely, est mis en cause dans une affaire de corruption. D’ailleurs, la police a demandé aux banques mauritaniennes les relevés de ses dépôts et retraits bancaires.



Selon cridem.org, parcouru par Le Témoin, Hassena ould Ely, candidat au prestigieux poste de DG/ASECNA, est mis en cause pour corruption et crimes économiques par le rapport de la commission d’enquête parlementaire. La candidature au poste de DG de l’ASECNA de M. Hassena Ould Ely serait-elle compromise par le rapport de la commission d’enquête parlementaire en Mauritanie ? M. Hassena Ould Ely, ancien ministre, ancien DG de plusieurs sociétés d’Etat, de nationalité mauritanienne est l’un des quatre (04) candidats actuellement en lice qui briguent le poste de Directeur Général de l’ASECNA et dont l’élection est prévue le 14 septembre prochain à Dakar.



A moins d’un mois donc de cette échéance, on peut légitimement s’interroger sur les conséquences sur la candidature de M. Hassena Ould Ely que peuvent avoir les travaux de la commission d’enquête parlementaire mise en place en janvier 2020 pour faire l’inventaire de la gestion de la dernière décennie et dont le rapport vient d’être adopté en juillet dernier par l’Assemblée nationale mauritanienne. Avec cette nouvelle situation, la promotion de la candidature de M. Hassena Ould Ely auprès des autres Etats membres de l’ASECNA ne risquerait-elle pas d’être handicapée ? Au lieu de quatre, on pourrait se retrouver avec trois postulants notamment le Centrafricain Théodore Jousso, le camerounais Zoa Etoundi et le candidat sortant, le Nigérien Mouhamed Moussa, grandissime favori en raison du soutien que lui apporte notamment le Sénégal.