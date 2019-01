Election d'un nouveau bureau du Synpics ce samedi: Bamba Kassé de l'Aps veut succéder à Ibrahima Khaliloulaye Ndiaye

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) va élire un nouveau bureau ce samedi 26 janvier 2019, lors de son 10ème Congrès ordinaire qui aura pour thème: ‘’Quelles perspectives pour les professionnels des médias après adoption du Code de la Presse et de la Convention Collective ?’’.



L’équipe sortante conçoit son bilan satisfaisant et le secrétaire général Ibrahima Khalil Ndiaye évoque l’adoption du nouveau code de la presse et la signature de la nouvelle convention collective.



Ahmadou Bamba Kassé de l'Agence de presse sénégalaise (Aps) veut succéder à l'actuel Secrétaire général, en poste depuis 2012. Ainsi que d'autres candidats.