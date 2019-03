Élection présidentielle sous haute tension aux Comores

"Dès 4 h 35 minutes, nous avons été informés de la situation critique sur les îles d'Anjouan et de Mohéli avec les faits suivants : des assesseurs des différents candidats indépendants n'ont pas reçu les accréditations nécessaires pour accéder aux bureaux de vote. (…) Des tirs ont été entendus dans plusieurs localités", déclare Achmet Said Mohamed.



"Des bureaux de vote ont ouvert illégalement dès 4 h du matin, et des urnes remplies [de bulletins de vote] étaient déjà sur place. La population a commencé à manifester son mécontentement, et des vidéos montrent des scènes de violence dans des localités d'Anjouan où plusieurs urnes ont été saccagées", ajoute le porte-parole des candidats de l'opposition.



Il affirme que "plusieurs routes ont été bloquées, ce qui empêche la circulation des [électeurs] et entrave le vote".



Nous (…) constatons la prise en otage du pays et saisissons notre interlocuteur privilégié, l'Union africaine, afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour arrêter ce coup", poursuit Achmet Said Mohamed.



Le président de l'Observatoire comorien des élections a décrit une situation chaotique à Anjouan notamment. "Actuellement la situation est calme à Mohéli et à Moroni, mais elle est très tendue à Anjouan, où des bureaux de vote sont fermés et des urnes récupérées par les forces de l'ordre. Des urnes ont été saccagées, et des routes bloquées. On a entendu des coups de feu", a dit Mohamed Forouk Ali.



"Le matériel électoral n'a pas été livré dans certains bureaux de vote", ajoute-t-il.