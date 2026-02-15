Lutte contre l’homosexualité : Jama’atou Ibadou Rahmane réclame la criminalisation

Dans un communiqué officiel publié ce 15 février 2026 à Thiès, la Jama’atou Ibadou Rahmane (JIR) exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence des « actes contre nature » au Sénégal. L'organisation appelle l'État à durcir la législation pour protéger l'identité culturelle et religieuse du pays.



La Jama’atou Ibadou Rahmane (JIR) sort du silence. Invoquant les textes sacrés et les « hautes valeurs morales » héritées des illustres devanciers, l'organisation juge la situation actuelle du pays « regrettable et préoccupante ». Pour la JIR, la banalisation de l'homosexualité est un « fléau gravissime » qui constitue une menace réelle pour la cohésion sociale, la santé publique et l'équilibre moral de la nation sénégalaise.



« Une tournure surprenante et inquiétante »

Le communiqué souligne que ce phénomène a pris une dimension alarmante avec les récentes arrestations opérées par la police et la gendarmerie. Ces dossiers impliquent non seulement des « actes contre nature », mais s'accompagnent également d'accusations de « transmission volontaire du VIH » et d'« association de malfaiteurs ».



Face à la diffusion de discours jugés « indécents » visant à légitimer ces pratiques, la JIR rappelle que le code pénal sénégalais punit déjà les relations entre personnes de même sexe de peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Cependant, l'organisation estime qu'il est impératif de mettre en œuvre des actions plus radicales.



Recommandations majeures aux autorités

La JIR exhorte les pouvoirs publics à assumer la plénitude de leurs responsabilités à travers plusieurs axes d'intervention :



L'organisation préconise en priorité le renforcement du cadre législatif par l’adoption d’une loi consacrant sans équivoque la criminalisation de l’homosexualité. Elle demande également une application rigoureuse et sans complaisance des textes actuellement en vigueur.



Sur le plan social, la JIR appelle à l'élaboration de programmes nationaux de sensibilisation et de renforcement de l'éducation morale, en mobilisant la presse, l'école et la famille. Elle suggère une implication directe des autorités religieuses et coutumières dans les politiques publiques de moralité, ainsi que la mise en place d'un dispositif performant de veille citoyenne.



Enfin, le communiqué insiste sur la nécessité d'une utilisation judicieuse des réseaux sociaux afin d'éviter les stigmatisations, les accusations infondées ou les règlements de comptes pouvant nuire à l'honorabilité des citoyens.



Un appel à la vertu et à la dignité

La JIR réaffirme avec force son attachement à une société sénégalaise « fondamentalement vertueuse ». Elle condamne fermement toute tentative de promotion ou de banalisation d'actes qu'elle qualifie d'« ignobles et contraires à la nature ».



En conclusion, l'organisation invite les hautes autorités et l'ensemble des citoyens investis d'une responsabilité sociétale à se mobiliser pour défendre les valeurs de vertu et de dignité face à ce qu'elle définit comme un « mal profond ».