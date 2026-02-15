Candidature de Macky Sall à l’ONU : Madiambal Diagne révèle un blocage diplomatique

Le journaliste Madiambal Diagne vient de lancer une alerte concernant les ambitions internationales de l'ancien président Macky Sall. Selon ses informations, la candidature de ce dernier pour un poste aux Nations Unies se heurterait au silence et au manque de soutien du nouveau régime sénégalais.



L'avenir diplomatique de Macky Sall semble aujourd'hui suspendu à la volonté du duo Bassirou Diomaye Faye - Ousmane Sonko. À travers une série de révélations, Madiambal Diagne souligne les obstacles qui se dressent sur le chemin de l'ancien chef d'État vers une carrière internationale à l'ONU.



D'après l'analyste politique, le Premier ministre Ousmane Sonko aurait envoyé un signal fort lors du dernier sommet de l'Union Africaine (UA). Ce dernier aurait affirmé « n’avoir pas reçu de consignes sur le sujet », laissant planer un flou total sur la position officielle du gouvernement du Sénégal concernant cette candidature.



Parallèlement, le comportement du président Bassirou Diomaye Faye est également pointé du doigt. Madiambal Diagne rapporte que le chef de l'État aurait délibérément « organisé son injoignabilité » sur ce dossier précis, évitant ainsi de se prononcer directement.



L'élément central de cette impasse résiderait dans une correspondance officielle datée du 9 février 2026. Dans cette lettre transmise au président Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall aurait « conditionné sa candidature au soutien du Sénégal ». En l'absence d'un parrainage explicite de son pays d'origine, le projet de Macky Sall d'accéder à de hautes fonctions au sein du système des Nations Unies semble sérieusement compromis.



