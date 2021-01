Elections CAF: Augustin Senghor en tournée africaine «dans les prochains jours»

Candidat à la présidence de la Confédération africaine de foot (CAF), Augustin Senghor a annoncé, jeudi, qu’il va entreprendre « dans les prochains jours » une tournée africaine pour présenter son programme aux fédérations du continent. « Maintenant, nous allons nous tourner résolument vers la campagne » électorale, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de foot (FSF) en marge de la signature d’un contrat de sponsoring entre la structure qu’il dirige et la Coris Bank.



Le partenariat d’un montant de 100 millions de francs a une durée de deux ans, indique la note de présentation remise à la presse. Revenant sur son passage devant le Comité de contrôle de la Fifa, Senghor qui a dit toute sa satisfaction, a souligné que ces tests ajoutent « un plus à (son) profil et (son) expérience » de dirigeant de football.



Augustin Senghor a rencontré samedi dernier la presse et ses pairs de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) à Praia (Cap Vert) en marge de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance. Il en a profité pour présenter mon programme axé autour de 11 points avec comme objectif de faire du football africain, un football qui compte davantage dans le monde. « Il est vrai que beaucoup de Fédérations de football ont donné des avis favorables à ma candidature mais il est important d’aller à la rencontre des futurs électeurs pour présenter mon programme », a-t-il dit.



Outre Me Augustin Senghor, trois autres candidats sont sur la ligne de départ pour l’élection à la présidence de la CAF. Il s’agit du Mauritanien Ahmed Yahya, de l’Ivoirien Jacques Anouma et du Sudafricain, Patrice Motsepe.



Le Témoin