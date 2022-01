Elections Locales : quelque 6 613 962 de Sénégalais se rendent aux urnes dimanche

Les Sénégalais vont se rendent aux urnes, dimanche, pour l’élection de maires de communes et de villes et de présidents de conseils départementaux. Quelque 6 613 962 sont attendus dans les 15 066 bureaux des 6 639 centres de vote.



Au total, 3149 listes sont en lice dans les 43 départements, 552 communes et 5 villes, selon les chiffres obtenus auprès de la Direction générale des élections (DGE), par l’APS.



Il y a 166 listes en compétition pour les départements, 44 listes pour les villes et 2939 listes pour les communes. Le scrutin reporté à plusieurs reprises peut s’avérer complexe car les électeurs sont appelés à voter deux fois, voire trois en fonction de la collectivité locale.



Les élections municipales seront organisées dans les 552 communes. Pour la première fois, le maire sera élu au suffrage universel direct.



Concernant les élections départementales, elles seront organisées dans 43 départements sur les 46 que compte le pays à l’exception de Dakar, Pikine et Guédiawaye.



En effet, dans les collectivités où sont élus conseillers de la ville, lorsque le territoire de la ville est le même que celui du département, il n’est pas organisé d’élections départementales.