Elections au Nigeria: un pays entre attente et désillusion à la veille du vote

Dans la communauté rurale d’Epe, à 65 kilomètres à l’est de Lagos, c’est un village peu animé que nous découvrons. Avec ses maisons en briques inachevées et raccordées à d’énormes réservoirs en plastique noir, souvent à sec. Dans cette communauté rurale, peu de foyers ont accès à l’eau potable.



Favour tient une gargote en bord de route. L’approvisionnement en eau est un défi hebdomadaire : « J’achète 1 000 litres d’eau à 1 000 nairas une fois par semaine. Mais cela ne suffit pas. Souvent, mon stock s’épuise au bout de quelques jours. »



Totalement découragée, cette mère de famille n’a pas fait l’effort de renouveler sa carte d’électeur : elle a d’autres préoccupations en tête. Il lui faut chaque jour chercher de quoi alimenter son groupe électrogène, puisque le village n’a pas accès à l’électricité.



Lassitude



Même lassitude exprimée par Patrick, un jeune de 26 ans : « Je suis obligé de prendre une moto tard dans la nuit pour aller jusqu’au prochain village. Puis il faut avoir la chance de trouver du fuel. C’est une perte de temps. »



Dans un tel contexte, les habitants sont toujours tentés par les petits billets que certains candidats en campagne distribuent en échange d’un vote. Patrick, lui, ne croit plus en les promesses des politiques qui ne sont jamais parvenus à assurer les besoins de base dans son village.



« Les gens prennent l’argent des politiques. Ils vont voter et le pays n’avance pas. Les routes sont toujours aussi mauvaises. Chaque fois que les politiques viennent, ils nous promettent d’améliorer notre quotidien, et une fois les élections terminées, on ne voit aucun changement. »



Les deux principaux candidats à la présidentielle multiplient les appels à la mobilisation, de ces électeurs peu intéressés par la campagne.