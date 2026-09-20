Élections de 2027: Me Abdoulaye Tine reprécise sa pensée après l'annonce d'une intervention imminente de Diomaye

Alors que les Sénégalais sont en attente de la date des élections municipales, dont le mandat des maires arrive à échéance en janvier 2027, le porte-parole de la Présidence de la République, Me Abdoulaye Tine, a affirmé vendredi dernier que le chef de l’État, Diomaye Faye, «s’exprimera dans pas longtemps» devant le peuple, lors de l’émission « Nay Leer » de la RTS.
Toutefois, dans une nouvelle déclaration, le porte-parole a tenu à apporter une mise au point, précisant qu'il n'annonçait ni date officielle ni message à la Nation, le Président restant seul maître de son calendrier de communication. «Je n’ai annoncé ni date d’élection, ni message du chef d’Etat à la Nation. Mon intervention a porté sur le cadre légal qui régit l’organisation territoriale et sur les prérogatives que les textes reconnaissant au président de la République», a-t-il précisé.
Il a par ailleurs rappelé que Diomaye Faye «choisit seul le moment et la forme de ses prises de parole» et qu’il n’en informera le public par ses canaux officiels, s’il le juge nécessaire.
Toutefois, dans une nouvelle déclaration, le porte-parole a tenu à apporter une mise au point, précisant qu'il n'annonçait ni date officielle ni message à la Nation, le Président restant seul maître de son calendrier de communication. «Je n’ai annoncé ni date d’élection, ni message du chef d’Etat à la Nation. Mon intervention a porté sur le cadre légal qui régit l’organisation territoriale et sur les prérogatives que les textes reconnaissant au président de la République», a-t-il précisé.
Il a par ailleurs rappelé que Diomaye Faye «choisit seul le moment et la forme de ses prises de parole» et qu’il n’en informera le public par ses canaux officiels, s’il le juge nécessaire.
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