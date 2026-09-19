Élections territoriales : Me Abdoulaye Tine annonce une prochaine prise de parole du président de la République

Le ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence de la République, Me Abdoulaye Tine, s’est prononcé sur l’organisation des prochaines élections territoriales. Invité de l’émission « Nay Leer » de la RTS, le vendredi 18 septembre 2026, il a indiqué que le président de la République devrait prochainement s’adresser aux Sénégalais sur la question de la tenue de ces élections.



Selon lui, la question des prochaines élections locales doit être abordée dans un esprit de « compétence, d’ouverture et de dialogue ». Il rappelle qu’une modification de la loi intervenue en 2018 prévoit l’organisation des élections territoriales au cours du mandat présidentiel.



« Certains disent que le Président de la République devrait faire une sortie et éclairer le peuple sur la tenue des prochaines joutes. La loi est claire. En 2018, il y a eu un changement qu’on a inséré dans la loi qui stipule que le président doit organiser des élections au courant de son mandat », a-t-il déclaré.



Me Abdoulaye Tine estime que le président de la République dispose des prérogatives pour s’adresser aux Sénégalais afin d’expliquer sa position sur la tenue ou non des élections à la date prévue.



« Il a les prérogatives de parler avec le peuple de la tenue ou non de ces élections à la date prévue, surtout avec le dernier délai prévu entre le 24 juillet et le 31 décembre 2027 », a-t-il ajouté.



Le porte-parole de la Présidence invite ainsi à attendre la prochaine intervention du chef de l’État. « Maintenant, écoutons le Président pour voir ce qu’il dira aux Sénégalais et l’argument qu’il leur donnera. Je pense que quand il s’exprimera, tout le monde comprendra. Il s’exprimera dans pas longtemps », a-t-il indiqué.



Selon Me Abdoulaye Tine, si le président de la République venait à prendre une décision concernant le calendrier électoral, celle-ci devrait être justifiée.



« Il devra la motiver en droit et en faits », a-t-il déclaré, ajoutant que le chef de l’État pourrait s’adresser à la nation pour expliquer les raisons pour lesquelles une éventuelle élection ne serait pas tenue à la date initialement prévue.