Pose de la première pierre de SM10 Agro : L'hommage appuyé d'Ousmane Sonko à Sadio Mané

Présent ce samedi 19 septembre 2026 à la cérémonie de pose de la première pierre du projet agro-industriel SM10 Agro-alimentaire, porté par l'international sénégalais Sadio Mané à Bambali, dans la région de Sédhiou (sud), le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a rendu un vibrant hommage à l'attaquant des "Lions".



« Sadio Mané, je l'appelle Excellence, parce qu'il est l'un des meilleurs ambassadeurs du Sénégal, l'un des plus grands ambassadeurs de la région et du département de Sédhiou », a déclaré Ousmane Sonko.



Le président de l'Assemblée nationale a tenu à saluer le parcours hors norme du joueur, mais surtout l'homme derrière le footballeur. « Je ne peux pas vous apprendre grand-chose sur Sadio ; vous le connaissez mieux que moi-même. Mais je voudrais simplement, par rapport à ce projet, délivrer un témoignage », a-t-il confié.



Pour Ousmane Sonko, l'initiative de Sadio Mané dépasse largement le cadre sportif. « Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui est plus important que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent », a-t-il affirmé.



D’après l’ancien Premier ministre, la carrière d'un sportif est assez courte. « Votre nom cessera de résonner sur les gradins des stades. Nous vous le souhaitons le plus tard possible. Nous avons connu Maradona, nous avons connu Pelé, nous avons connu Van Basten, nous avons connu toutes sortes de sportifs. Leur nom a cessé de résonner depuis très longtemps sur les gradins des stades. Mais ce que vous êtes en train de faire ici, cette première pierre que vous venez de poser, ne s'éteindra jamais, Inch'Allah », a-t-il soutenu.



Le leader de Pastef a également insisté sur la portée symbolique du choix de Bambali. « Le choix que vous avez fait n'est pas seulement un choix de cœur. Sadio n'a pas choisi Bambali simplement parce qu'il est de Bambali », a-t-il souligné.



Ousmane Sonko est également revenu sur la rigueur du travail préparatoire. « Il a travaillé avec des spécialistes, des experts. Une étude sérieuse a été faite, un business plan qui a rendu des conclusions sur la rentabilité de ce projet. Et c'est pourquoi, quand l'affectif rejoint la réalité économique, Bambali était le meilleur choix pour implanter ce projet », a dit le président de l’Assemblée nationale.