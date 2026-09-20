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Transhumance à Kiiraay : à Tambacounda, la base de l'APR exige que Mamadou Kassé rende son fauteuil



Transhumance à Kiiraay : à Tambacounda, la base de l'APR exige que Mamadou Kassé rende son fauteuil
En début du mois de septembre 2026, Mamadou Kassé, président du Conseil départemental de Tambacounda, a officiellement démissionné de l'Alliance pour la République (APR), le parti de l'ancien président Macky Sall. Dans la foulée, il a annoncé son ralliement à Kiiraay -  Les  patriotes républicains, le nouveau parti du chef d’Etat Diomaye Faye.   

Face à cette situation, dans la soirée du 19 septembre,  des jeunes et les femmes de Tambacounda ont annoncé qu’ils «se rendront au conseil départemental pour exiger que Mamadou Kassé  restitue le mandat du parti (APR) après sa transhumance», selon des informations relayées sur la page du groupe Takku Wallu Sénégal. 

Cette  action est intervenu alors que le député Abdou Mbow était de passage dans la localité pour remobiliser ses troupes dans le cadres des prochaines échéances électorales de 2027.  
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Dia Koussa

Dimanche 20 Septembre 2026 - 12:19


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